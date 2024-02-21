رئيس جامعة بنها: بدء الكشف الطبي لمنتسبي الجامعة للاشتراك في التأمين الصحي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، بدء إجراءات الكشف الطبي لـ15 ألف من منتسبي جامعة بنها، وذلك في إطار الاشتراك بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد رئيس جامعة بنها، اهتمام الجامعة بتوفير الرعاية الصحية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين ولكل منسوبيها، من خلال تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل لهم، بجانب الخدمات المقدمة من صندوق تحسين أعضاء هيئة التدريس وصندوق رعاية العاملين والمستشفيات الجامعية.

وأضاف أن الدولة المصرية أعطت ملف القطاع الصحي اهتماما كبيرا خلال السنوات الماضية لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

يذكر أن اليوم بدأت إجراءات الكشف الطبي على منسوبي الجامعة بكليتي التجارة والآداب، بحضور الأستاذ رفعت نان أمين الجامعة للشئون الإدارية، وذلك في إطار تنوع الخدمات الطبية المقدمة لمنسوبي الجامعة.

يذكر أن منظومة التأمين الصحي الشامل تعتبر أحد المصادر الهامة التي توفر الرعاية الصحية وتقدم الخدمات الطبية والعلاجية، وذلك لما تمتلكه من خبرات بشرية وإمكانيات تكنولوجية عالية.