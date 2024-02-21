البرلمان العربي يدين البيان الأمريكي بشأن وضع الحرية الدينية في الجزائر: لا يمت للواقع بصلة

أدان البرلمان العربي، اليوم الأربعاء، ما جاء في البيان الأمريكي بشأن وضع الحرية الدينية في الجزائر، مطالبا "باحترام خصوصية وثقافة المجتمعات العربية".

وجاء في بيان البرلمان العربي، عبر صفحته الرسمية، أن البيان الأمريكي تضمن "معلومات غير صحيحة ومغلوطة لا تمت للواقع بصلة".

وأكد البرلمان العربي أن "القضايا المتعلقة بالحريات الدينية ترتبط بالخصوصية المجتمعية والثقافية لكل مجتمع، ولا يجوز التدخل فيها خارجياً تحت أي مبرر من المبررات".

وأضاف أن "الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من الدول المشهود لها بالوسطية والاعتدال، فضلاً عن أن الدستور والقوانين الجزائرية تقر بالحريات الدينية وتضمن حرية المعتقد بشكل واضح لا لبس فيه، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها الجزائر في هذا المجال".