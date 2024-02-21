حزب الله ينفذ 10 عمليات ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي ويؤكد تحقيق إصابات مباشرة

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الأربعاء، تنفيذ 10 عمليات ضد الجيش الإسرائيلي "بالأسلحة الصاروخية والمناسبة"، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة، موضحا أن ذلك "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة".



وأصدر حزب الله، عدة بيانات، ذكر فيها أنه عند الساعة ‌‎04:25‌‏ من بعد ظهر يوم الأربعاء (بتوقيت لبنان): "استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع ‏رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وحققوا فيه إصابات ‏مباشرة".‏



وأضاف: "عند الساعة 03:10 من بعد ظهر اليوم ‏الأربعاء، استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏تموضعا لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة، وأصابوه إصابة مباشرة".‏



وأوضح أنه عند الساعة 02:00 "استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏مستعمرة المطلة وتموضع جنود إسرائيليين فيها ‏بالأسلحة المناسبة، وحققوا إصابات مباشرة، وذلك ردا على ‌‌‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية والمنازل المدنية وآخرها في الخيام".



وأشار إلى استهداف ثكنة ‏زرعيت بالأسلحة المناسبة، وإصابتها إصابة مباشرة، عند الساعة 01:45 من بعد ظهر اليوم الأربعاء، بجانب استهداف ‏موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة.‏



وتابع حزب الله في بياناته: "عند الساعة 12:20 من ظهر اليوم الأربعاء: استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع ‏رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة، وأصابوه إصابة مباشرة".‏



وأكد استهداف تجمع ‏لجنود إسرائيليين في محيط موقع المرج بالأسلحة الصاروخية، وحققوا فيه إصابة مباشرة، بالإضافة إلى مبنيين يتموضع فيهما جنود الجيش الإسرائيلي في مستعمرة أفيفيم ‏بالأسلحة المناسبة، وتمت إصابتهما إصابة مباشرة، وذلك ردا على ‌‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية والمنازل المدنية وآخرها في قرى حولا وبليدا وعيتا ‏وكفركلا والخيام.



وقال: "عند الساعة 07:30 من صباح اليوم الأربعاء، استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏تموضعا عسكريا لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة شوميرا بالأسلحة المناسبة، وأصابوه إصابة ‏مباشرة".‏



ولفت إلى استهداف ‌‏‏تموضع عسكري لجنود الجيش الإسرائيلي في مستعمرة إيفن مناحم بالأسلحة المناسبة، وأصابوه ‏إصابة مباشرة.



يأتي ذلك في حين أصدرت وزارة الصحة الإسرائيلية تحذيرا من أنه إذا دخلت إسرائيل في حرب ضد "حزب الله"، فيجب أن تستعد البلاد لانقطاع الكهرباء لفترة طويلة وامتلاء المستشفيات بالمرضى.



ويأتي ذلك في خضم اشتباكات متقطعة بين حزب الله اللبناني والقوات الإسرائيلية تشهدها الحدود بين لبنان وإسرائيل منذ اندلاع الحرب في غزة، حيث أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أن جبهة لبنان هي جبهة "مساندة لغزة".