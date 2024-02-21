أشاد سفير دولة فلسطين لدى العراق أحمد الرويضي، بالمرافعة المصرية أمام محكمة العدل الدولية (بخصوص الممارسات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية).



وقال خلال مقابلة مع قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، إن المرافعة المصرية جاءت في سياق موقف القاهرة الذي دائمًا ما يقف بجانب الشعب الفلسطيني.



وأضاف أن مصر خاضت عدة حروب من أجل القضية الفلسطينية، ودائما ما كانت لها مواقف وأدوار داعمة للشعب الفلسطيني ولملمة الجراح الفلسطينية وإنهاء الانقسام.



كما أشار إلى الموقف الحالي للقاهرة في العمل على وقف العدوان الإسرائيلي وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.



وذكر أن مصر بما تمثله من قيمة عربية ودولية، قادرة على تحقيق إنجاز مهم سواء على المستوى السياسي أو القانوني لما لديها من خبرات طويلة في هذا الإطار.



وشدد على أن المرافعات أمام محكمة العدل الدولية تمثّل وثائق تاريخية مهمة للغاية، تُقدم تباعًا من قبل الدول التي تعترف بالحق الفلسطيني، وتفهم أن ما يجري هو محاولة إبادة بالمعنى الحقيقي.



وتقدمت مصر بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الأربعاء، بشأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المقدَّم إلى محكمة العدل الدولية لطلب منح الرأي الاستشاري للمحكمة بشأن الآثار القانونية المترتبة على الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧، حيث قدمت الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية، المرافعة المصرية أمام المحكمة.



واستندت المرافعة المصرية إلى سوابق أحكام وآراء المحكمة، التي تؤكد انطباق القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذا مبدأ عدم شرعية ضم الأراضي والاستيلاء على الإقليم بالقوة، ورفض ممارسات إسرائيل بتهويد القدس، وإدانة انتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وعلى رأسها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الخاص بالجدار العازل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.



كما أكدت مواقف المحكمة سابقاً انطباق المبادئ القانونية الواردة بميثاق الأمم المتحدة ومعاهدة جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذا قواعد لاهاي الخاصة بقانون وأعراف الحرب، والمعاهدات الخاصة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصة الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بالإضافة إلى مبادئ القانون الدولي العرفي، وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.