الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن 602 أسير فلسطيني غدا ضمن صفقة التبادل مع حماس

أعلنت مؤسسات وهيئات الأسرى الفلسطينية، أنه من المقرر أن تفرج سلطات الاحتلال الإسرائيلي غدا السبت، عن 602 من الأسرى الفلسطينيين ضمن الدفعة السابعة من صفقة التبادل بين حركة حماس والكيان الإسرائيلي.

وأكد مكتب إعلام الأسرى، في تصريح صحفي اليوم، أنه بعد تسليم حركة حماس أسماء الأسرى الإسرائيليين الستة المقرر إطلاق سراحهم غدا السبت، سيتم الإفراج عن 50 أسيرا محكوما بالسجن المؤبد، و60 أسيرا من الأحكام العالية، و47 من أسرى "وفاء الأحرار" المعاد اعتقالهم.

وأضاف المكتب أنه سيتم أيضا، الإفراج عن 445 من أسرى قطاع غزة الذين جرى اعتقالهم بعد 7 أكتوبر 2023.

وكانت حركة حماس أعلنت اليوم، أنها ستفرج عن 6 أسرى إسرائيليين غدا، ضمن الدفعة السابعة من صفقة تبادل الأسرى مع الكيان الإسرائيلي.

وذكرت في بيان لها، أن الأسرى الإسرائيليين الستة المقرر الإفراج عنهم هم: إيليا ميمون، وعمر شيم توف، وعومر فنكرت، وتال شوهام، وأفيرا منغستو، وهشام السيد.

يذكر أنه في 19 يناير الماضي، بدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة حماس والكيان الإسرائيلي، الذي سيستمر في مرحلته الأولى 42 يوما، ويتم خلاله التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة بوساطة قطرية ومصرية وبدعم أمريكي.