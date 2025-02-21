جوتيرش يطالب بإحراز تقدم لا رجعة فيه نحو حل الدولتين

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بـ"إحراز تقدم لا رجعة فيه" نحو حل الدولتين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال جوتيريش، في كلمة متلفزة وجهها للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، المنعقدة في روما، أمس الخميس، إن "المنطقة يجري إعادة تشكيلها، لكن ليس من الواضح ما الذي سيظهر، حيث ستقع على عاتقنا مسؤولية المساعدة على ضمان خروج شعوب الشرق الأوسط بالسلام والكرامة وأفق من الأمل يرتكز على الفعل"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأضاف أن الشرق الأوسط يمر بفترة من التحول العميق، مليئة بعدم اليقين، ولكن أيضاً بالاحتمالات.

ويأتي ذلك فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه أجرى تقييما أمنيا عقب محاولة تنفيذ سلسلة من الهجمات الجماعية على الحافلات في إسرائيل.

وأوضح المكتب، في بيان رسمي، أن نتنياهو أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي بتنفيذ عملية عسكرية مكثفة في الضفة الغربية، تستهدف ما وصفه بـ"بؤر الإرهاب"، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمنع وقوع هجمات أخرى.

كما وجّه نتنياهو تعليماته لجهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة بتكثيف النشاط الوقائي واتخاذ تدابير إضافية لتعزيز الأمن الداخلي، تحسبًا لأي تهديدات محتملة.