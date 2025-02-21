 مستشفى الدعاة يوفر وحدة مناظير الجهاز الهضمي بجميع تخصصاتها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مستشفى الدعاة يوفر وحدة مناظير الجهاز الهضمي بجميع تخصصاتها

فهد أبو الفضل
نشر في: الجمعة 21 فبراير 2025 - 8:53 م | آخر تحديث: الجمعة 21 فبراير 2025 - 8:53 م

أعلن مستشفى الدعاة عن توافر وحدة مناظير متخصصة تسهم في التشخيص الدقيق والشامل بنسبة ١٠٠٪ وذلك تحت إشراف نخبة من الأساتذة والاستشاريين في تخصصات الجهاز الهضمي والمناظير.

وتضم الوحدة أحدث تقنيات المناظير التشخيصية بما في ذلك مناظير المعدة والقولون والقنوات المرارية، إضافة إلى نظام تعقيم عالي الجودة يضمن أقصى درجات الأمان والسلامة للمرضى.

وأوضح المختصون أن الوحدة تقدم العديد من الإجراءات الطبية المتقدمة، مثل: إجراء عمليات ربط الدوالي، وأخذ العينات لتحليل الحالات المرضية، واختبار جرثومة المعدة، وكي القرح لعلاج التقرحات الداخلية، واستئصال الزوائد اللحمية، وشق عنق القناة المرارية، وتركيب الدعامات، وتوسيع القناة المرارية.

تعد هذه الوحدة إضافة متميزة للخدمات الطبية المقدمة بالمستشفى بما يضمن رعاية صحية شاملة وآمنة لجميع المرضى.

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