تفاصيل الاعتداء على 5 مساجد في بريطانيا

تعرضت 5 مساجد في مدينة برمنجهام بمنطقة ويست مدلاندز في بريطانيا، إلى سلسلة من الهجمات والأعمال التخريبية على أيدي مجموعة من الأشخاص.

وقالت الشرطة البريطانية، وفقًا لما ذكرته إذاعة «البي بي سي» البريطانية، إنها تلقت بلاغا بهجوم أحد الأشخاص بمطرقة ثقيلة على نوافذ أحد المساجد بالمدينة، ثم تلاه هجوم آخر مماثل على مسجد بسليد رود إردينجتون، بعد حوالي 45 دقيقة من الهجوم الأول.

ولم تستطع الشرطة تحديد الدافع خلف الهجمات والأعمال التخريبية على المساجد في برمنجهام، وتقوم وحدة مكافحة الإرهاب البريطانية بالتحقيق في سلسلة الهجمات التي بدأت في الساعات الأولى من صباح اليوم، وفقًا لما صرح به قائد شرطة ويست ميدلاندز ديف تومسون.

ومن جانبه، علق المتحدث باسم مركز ويتون الإسلامي، أحد المراكز الإسلامية التي شهدت أعمال تخريبية، على الواقعة، قائلًا إن كاميرات المراقبة سجلت عملية تحطيم أحد الأشخاص لـ6 نوافذ للمركز في الساعة 1.30 صباح اليوم.

وأصدر مجلس المساجد في برمنغهام بيانًا حول واقعة الاعتداءات، مفاده: «شعرنا بالاستياء والرعب بعد تلقي أخبار الاعتداء على المساجد صباح اليوم، والمساجد هي مكان للعبادة والهدوء ومصدر للسلام والهدوء، وهناك 5 مساجد تعرضت للتخريب على الأقل».

وأكدت الشرطة البريطانية على تقديم الدعم وتأمين المساجد والكنائس وأماكن الصلاة، وكذلك لمعرفة الدوافع الحقيقة خلف الأعمال التخريبية التي شهدتها المساجد، اليوم، خاصة في ظل الهجمات الإرهابية الأخيرة التي تعرضت لها نيوزيلندا مؤخرًا.