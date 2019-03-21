بن ستيلر: أريد أن تكون أمريكا أكثر انفتاحا أمام اللاجئين

أعرب الممثل الأمريكي، بن ستيلر، عن رغبته في أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية أكثر انفتاحا أمام اللاجئين.

وقال ستيلر، الذي عين العام الماضي سفيرا للمفوضية العليا الأممية لشؤون اللاجئين، إن المرء عندما يكون مساعدا ومنفتحا يكون ذلك جزءا مما يعنيه أن تكون أمريكا.

وأضاف -خلال حوار هاتفي نظمته المفوضية هذا الأسبوع- "الأمر يتعلق بمساعدة الناس، وأعتقد أنه شأن أمريكي لأن بعض الأسواق دائما ما ترحب باللاجئين والمهاجرين"، موضحا: "أعتقد أن ذلك جزء مما تعنيه أن تكون أمريكا".

وجرى تعيين ستيلر في منصب السفير في ظل انتقادات لسياسات الهجرة الصعبة في أمريكا. وكان الموقف المتشدد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الهجرة، والذي يشمل طلبه تمويل بناء جدار حدودي، محور خلاف سياسي في البلاد.

وأشار ستيلر، 53 عاما، الذي يشتهر بأدواره في أفلام "زير إذ سمسنج أبوت ماري"، و"نايت إن ذا ميوزيم"، إلى أنه يعتقد أن الناس يريدون المساعدة بصورة عامة، ولكن مناخ الخوف والكراهية يمكن أن يمثلا عائقا.

وقد زار ستيلر مؤخرا اللاجئين في لبنان، كما زار جواتيمالا العام الماضي لتسليط الضوء على أزمة اللاجئين في أمريكا الوسطى.