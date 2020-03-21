تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الضفة الغربية



أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في الضفة الغربية.



وصرحت الكيلة، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، بأن الحالات المسجلة تتوزع بواقع ثلاث إصابات في رام الله والإصابة الرابعة في الخليل، مشيرة إلى ارتفاع عدد المصابين بالفيروس في الضفة الغربية إلى 52 إصابة تم شفاء 17 منهم.



وكان تم اكتشاف أول إصابات بفيروس كورونا في الضفة الغربية في مدينة بيت لحم، جراء نقل العدوى من أحد أعضاء وفد سياحي يوناني، وذلك في الخامس من الشهر الجاري.



وأعلنت السلطة الفلسطينية عقب ذلك حالة الطوارئ لمدة شهر، واتخذت إجراءات مشددة بما في ذلك إغلاق مدن وتعطيل المدارس والجامعات حتى إشعار آخر، هو ما تم تطبيقه كذلك في قطاع غزة.