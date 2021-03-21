تكريم 23 أما مثالية بمركز الداخلة في الوادي الجديد

كرم حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، 23 من الأمهات المثاليات بمركز الداخلة من أبناء المركز وقراه.

أكد النائب محمد علي عبد الغني عضو مجلس الشيوخ، وأمين حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة، تنظيم احتفالية لتكريم الأمهات المثاليات برعاية جمال آدم، أمين الحزب بالمحافظة، لتكريم تكريم الأمهات المثاليات بتقديم الهدايا والدروع وشهادات التقدير وأجهزة محمول وأجهزة منزلية وكهربائية وملابس جاهزة، وكوبونات تحليل طبية مجانية تتويجًا لجهودهن وعطاءهن.

أضاف عبد الغني، أن التكريم يأتي تقديرا من أمانة الحزب للأمهات على عطاءهن وجهودهن وأن مستقبل وطن يظل دومًا صوتًا وداعمًا لهم.