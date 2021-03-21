 المحافظ الجديد للمركزي التركي يتعهد بالعمل لتحقيق استقرار دائم في الأسعار - بوابة الشروق
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المحافظ الجديد للمركزي التركي يتعهد بالعمل لتحقيق استقرار دائم في الأسعار

د ب أ
نشر في: الأحد 21 مارس 2021 - 2:03 م | آخر تحديث: الأحد 21 مارس 2021 - 2:03 م

تعهد المحافظ الجديد للبنك المركز التركي شهاب قاوجي أوغلو باستغلال أدوات السياسة النقدية بشكل فعال لتحقيق استقرار دائم في الأسعار.

 

وقال في بيان مكتوب، اليوم الأحد، هو الأول له منذ تعيينه في المنصب أمس، إن الاجتماعات الخاصة بتحديد أسعار الفائدة ستعقد وفقا للجدول الزمني المحدد سابقا.

 

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن قاوجي أوغلو القول إن البنك المركزي "سيواصل استغلال أدوات السياسة النقدية بشكل فعال بما يتماشى مع هدفه الرئيسي المتمثل في تحقيق انخفاض دائم في التضخم".

 

وأشار إلى أن انخفاض التضخم سيعزز استقرار الاقتصاد الكلي وسيحسن تكاليف التمويل، وسيساهم في تحسين الأوضاع الأساسية لنمو مستدام من شأنه أن يعزز الاستثمار والإنتاج والصادرات والتوظيف.

 

وحل قاوجي أوغلو محل المحافظ السابق ناجي إقبال الذي أقاله الرئيس رجب طيب أردوغان من منصبه، بعدما رفع أسعار الفائدة الرئيسية بـ 875 نقطة أساس منذ تعيينه في نوفمبر.

 

ووفقا لمتحدث باسم البنك، فإن المحافظ الجديد سيجري مكالمة مع ممثلي البنوك المحلية عند الساعة الرابعة من مساء اليوم بتوقيت إسطنبول.

 


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