الفلبين تعيد فرض قيود السفر المحلي في خضم ارتفاع إصابات كورونا

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أعيد العمل بقيود السفر المحلي لإقليم العاصمة الفلبينية مانيلا وأربعة أقاليم مجاورة، حسبما أعلنت الحكومة اليوم الأحد، في خضم حدوث قفزة بحالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال المتحدث الرئاسي هاري روكيو إن حظر السفر من وإلى العاصمة مانيلا والأقاليم الأربعة ريزال وبولاكان وكافيت ولاجونا سيسري اعتبارا من يوم غد الاثنين حتى الرابع من أبريل.

وقال إنه "لن يتم السماح سوى للسفر الضروري فقط داخل هذه المناطق وخارجها".

وتم مجددا منع التجمعات الكبيرة بما في ذلك المناسبات الدينية، بينما تم السماح بحفلات الزفاف والتعميد، ومراسم الجنازات ، لكن بحضور عدد لا يتجاوز 10 أشخاص.

وتم إعادة فرض حظر تناول الأطعمة في أماكن مغلقة ، وألا تتجاوز طاقة المطاعم نسبة 50 بالمئة، وفقا لروكيو.

وتم فرض القيود بعدما واصل عدد حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 الارتفاع بالفلبين.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد تسجيل 7757 حالة إصابة إضافية بالمرض، ليرتفع الإجمالي بالبلاد إلى 663 ألفا و794 حالة إصابة.

وأضافت أن حصيلة الوفيات زادت بواقع 39 حالة إلى 12 ألفا و968 حالة وفاة.

كانت الفلبين قد حظرت بشكل مؤقت دخول الأجانب إلى البلاد في وقت سابق، وفرضت حظرا للتجوال في منطقة مانيلا الكبرى.