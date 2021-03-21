الضفة الغربية: نسبة إشغال المستشفيات وغرف العناية المكثفة 100%

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قالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، إن نسبة إشغال المستشفيات وغرف العناية المكثفة في الضفة الغربية بلغت 100%.

وأعلنت وزيرة الصحة، مي الكيلة، عن تسجيل 1780 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 27 وفاة بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزيرة في بيان صحفي، إن قطاع غزة سجل 248 إصابة من مجمل الإصابات الجديدة.

وتطلق الوزارة غدا الأحد، حملة وطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا، بعد أن تسلمت يوم الأربعاء الدفعة الأولى من اللقاحات من مبادرة "كوفاكس" العالمية.

وتخضع الضفة الغربية اليوم لإغلاق شامل، حيث من المقرر أن تعلن الحكومة بعد ذلك إجراءاتها الجديدة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية بتسجيل 249422 إصابة منذ بدأت الجائحة قبل حوالي عام، مع تعافي 222916 ووفاة 2656.