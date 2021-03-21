القوات العراقية تعثر على أوكار للإرهابيين شمالي بغداد

عثرت القوات الأمنية العراقية، على عدة أوكار للإرهابيين تحتوي على مواد غذائية في منطقة الطارمية شمالي بغداد.

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقي - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية "نينا"، اليوم الأحد - إن قوة مشتركة من قيادة عمليات بغداد والفرقة السادسة، والفوج الأول باللواء الأول قوات خاصة، عثرت على ثلاثة أوكار للإرهابيين في بساتين البو شهاب في قضاء الطارمية شمالي بغداد، مشيرة إلى أن الجهد الهندسي قام بتفجيرها.

ومن ناحية أخرى، أعلنت قيادة شرطة محافظة صلاح الدين العراقية اليوم الأحد، تنفيذ حملة واسعة لاعتقال مطلوبين للقضاء.

وذكرت القيادة - في بيان اليوم، حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية - أن مفارز مديرية شرطة محافظة صلاح الدين والمنشآت أجرت حملة تفتيش واسعة لتنفيذ أوامر القبض في قضائي "سامراء والدجيل"؛ مما أسفر عن إلقاء القبض على اثنين من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة.