محمد عبد الرحمن: أستعد لفيلم الدعوة عامة منذ سنتين

بدأ النجم الكوميدي محمد عبد الرحمن تصوير فيلم الدعوة عامة، والذي يتصدر بطولته ويستعد لإطلاقه في صيف 2022، الفيلم هو ثاني تعاون لمحمد عبد الرحمن مع المؤلفين أحمد عبد الوهاب، وكريم سامي كيمز بعد فيلم الخطة العايمة. فيلم الدعوة عامة من إنتاج شركة الطاهر ميديا برودكشن، إخراج وائل فرج.





وصرّح محمد عبد الرحمن عن دوره في الفيلم "أقوم بدور شاب يتشاجر مع أمه فتنقلب حياته تمامًا، الفيلم من النوع الذي أحبه.. مزيج من الأكشن والكوميديا والإثارة"، وتابع محمد عبد الرحمن "أحضر لفيلم الدعوة عامة منذ سنتين، السيناريو أعجبني وأضحكني كثيرًا، وهو ثالث بطولة سينمائية لي، وأتمنى ان يُعجب به الجمهور".

وبجانب محمد عبد الرحمن، يشارك في بطولة الفيلم النجمان أحمد الفيشاوي وأسماء أبو اليزيد، وقد نافس محمد عبد الرحمن في شباك التذاكر المصري بفيلمين الخطة العايمة وخير وبركة، واللذان حققا نجاحًا جماهيريًا كبيرًا وقت عرضهما.

وكان محمد عبد الرحمن قد أعلن مؤخرًا عن عمله المقبل بعنوان فيصل إكس ابو كليبس، هو مسلسل من بطولته وإنتاج شركة The Producers بالتعاون مع Lagoonie Film Production وسيتم الكشف عن التفاصيل قريبًا.

ويعتبر النجم محمد عبد الرحمن من أهم نجوم الكوميدي في الوقت الحالي، منذ انطلاقته بمسرح مصر وصولًا لأحدث أعماله الحالية، حيث حقق نجاحًا كبيرًا في الأعمال السينمائية والدرامية الفترة الماضية مثل فيلم الخطة العايمة، جمجوم وبمبم، لص بغداد والواد سيد الشحات وغيرها

وبجانب حصوله على جائزة أفضل مسلسل أون لاين عن مسلسل جمجوم وبمبم في استفتاء مجلة وشوشة، حصل النجم أيضًا على جائزة أفضل ممثل عن فيلم الخطة العايمة في استفتاء نجم العرب.