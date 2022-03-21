أوكرانيا: مقتل 15 ألف جندي روسي وتدمير 500 دبابة منذ بدء الحرب

أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية، مقتل 15 ألف جندي روسي وتدمير حوالي 500 دبابة و100 طائرة تقريبا و240 من الأنظمة المدفعية، منذ بداية الحرب وحتى اليوم الاثنين.

وكتبت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وفق ما أوردته وكالة أنباء يوكرنفورم الأوكرانية، أن إجمالي الخسائر القتالية التقريبية للقوات الروسية بين 24 فبراير و21 مارس بلغ حوالي 15 ألف شخص، و498 دبابة، و1535 مركبة قتالية مدرعة، و240 من الأنظمة المدفعية، و80 من أنظمة الصواريخ متعدد الانطلاق، و45 من أنظمة الدفاع الجوي، و97 طائرة، و121 مروحية، و3 سفن وقوارب، و60 خزان وقود، و24 طائرة بدون طيار من المستوى التشغيلي والتكتيكي.

وفي الوقت نفسه، أوضحت هيئة الأركان العامة أنها لا تزال تعمل على توضيح البيانات؛ نظرا لصعوبة حسابها بدقة بسبب الكثافة العالية للأعمال القتالية.