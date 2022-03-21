التنمية المحلية: انطلاق أكبر برنامج تدريبي للقيادات بخبرات هولندية في مركز سقارة

• شعراوي: 50 ألف موظف سينتقلون لمجمعات الخدمات الحديثة

أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، انطلاق أكبر برنامج تدريبي وتأهيلي شامل لكوادر وقيادات الإدارة المحلية بقرى البرنامج القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، غدا الثلاثاء، استعدادا للانتقال لمجمعات الخدمات الحكومية.

وأضاف شعراوي، في بيان اليوم الإثنين، أن هذا البرنامج يأتي في إطار تكليفات الرئيس السيسي بشأن تعميم الممارسات الجيدة في الإدارة المحلية التي طبقها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وأوضح أنه سيتم تنفيذه من خلال الاستعانة بخبراء ومدربين هولنديين من اتحاد البلديات الهولندية ووكالة التعاون الدولى للاتحاد VNG، الذي يعد من أكبر الكيانات المتخصصة في تطوير الإدارة المحلية بالعالم، وبالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول جزئياً من البنك الدولي

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من البرنامج والتي يستمر تنفيذها لمدة 3 شهور تقريباً تتضمن 4 مكونات فرعية، أولها مكون إعداد 27 مدربا من مختلف المحافظات التي تشملها مبادرة حياة كريمة من خلال ورش تدريب مدربين مخططة على أعلى مستوى، ليتمكنوا من تنفيذ المراحل التالية من البرنامج، التي ستستهدف كل العاملين بالوحدات المحلية القروية التي ستنتقل لمجمع الخدمات الحكومية وبإجمالي حوالي 50 ألف موظف.

وفيما يخص المكونين الثاني والثالث للمرحلة الحالية للبرنامج، أوضح أنهما يستهدفان تدريب وتأهيل كل رؤساء أو نواب رؤساء المراكز المستهدفة بالمرحلة الحالية لمبادرة "حياة كريمة"، وبإجمالي 52 مركزا، إضافة إلى 52 من منسقي وحدات "حياة كريمة" ومديري التخطيط بدواوين عموم المحافظات المستهدفة البالغ عددها 20 محافظة.

وأضاف أن المكون الرابع من البرنامج يستهدف رؤساء الوحدات المحلية القروية التي سيتم الانتهاء من تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بها خلال العام الحالي ويتم تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية بكل منها وبإجمالي 332 رئيس قرية.

وأكد أن كل مكونات هذه المرحلة من البرنامج سيتم الانتهاء منها خلال 3 أشهر على التوازي وبخبرات هولندية وكفاءات مصرية وباستخدام حزم الممارسات المطورة التي طبقها برنامج تنمية الصعيد.

وشدد على أن البرنامج يستهدف رفع كفاءة وقدرات القيادات والكوادر المحلية في مجال إدارة التغيير والإدارة بالنتائج وامتلاك المهارات الشخصية التي تساعدهم على قيادة النقلة النوعية في دور الإدارة المحلية على مستوى القرى المستفيدة من "حياة كريمة".

وأشار إلى أن هذه المرحلة مجرد بداية فقط وتستهدف المستويات القيادية والإشرافية وإعداد المدربين، وتنفذ بدعم من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وسيعقبها مراحل آخرى على مدار العام المالي القادم ستنفذ من خلال مركز التنمية المحلية بسقارة وبالتعاون مع وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

وتابع أن هناك تعاون مستمر مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، وباستخدام المدربين الذين سيتم إعدادهم، وستسفر هذه المراحل عن تأهيل شامل لكل كوادر الوحدات القروية بإجمالي حوالي 50 ألف موظف سينتقلون لمجمع الخدمات الحكومية وتتضمن عناصر التأهيل محو الأمية الرقمية والتحول الرقمي وإدارة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين.