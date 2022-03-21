«بيطري الأقصر» يشن حملة تفتيشية على المحال التجارية بالبياضية

شنت مديرية الطب البيطري بالأقصر، حملة على الثلاجات والمحلات التجارية، للتحقق من جودة السلع المقدمة للمواطنين، بمدينة البياضية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 33 كيلو جرام من اللحوم، تمثلت في 18 َكيلو جرام مصنعات الدواجن واللحوم وهياكل دواجن غير معلومة المصدر مع تغير في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط 15 كيلو جرام من مصنعات اللحوم والدواجن والمفروم غير معلومة المصدر مع تغير في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتم تحرير 2 محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ اللازم قانونيًا.