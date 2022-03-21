وزير الاقتصاد الألماني يجري محادثات في الإمارات اليوم

يبدأ وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، اليوم الاثنين، محادثات سياسية في الإمارات، حيث يلتقي عددا من الوزراء.

ومن المقرر أن تدور المحادثات حول توسيع الشراكة بين البلدين في مجال الهيدروجين الأخضر المُنتج على أساس مصادر طاقة متجددة بدون انبعاثات كربونية. ومن المنتظر أن تؤدي هذه التقنية إلى التخلص من العوادم الكربونية الناتجة عن صناعات مثل الصلب والكيماويات، واستبدال الطاقة الأحفورية مثل الغاز الروسي على المدى الطويل. وتعتمد الإمارات بشكل كبير على الطاقة الشمسية.

وبحسب تصريحات هابيك في الدوحة، اتفقت ألمانيا وقطر أمس الأحد على شراكة طويلة الأمد في مجال الطاقة. وقطر من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم. ويتعلق الأمر من ناحية بعمليات توريد قصيرة الأجل إلى أوروبا، بالإضافة إلى عمليات توريد طويلة الأجل، والتي يجب أن تصل بعد ذلك إلى محطات غاز طبيعي مسال من المخطط إنشاؤها في ألمانيا. وتسعى الحكومة الألمانية إلى تقليل الاعتماد على الغاز الروسي في ظل الحرب العدوانية الروسية في أوكرانيا.