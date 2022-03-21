مدرب جنوب أفريقيا: هذا ليس بيرسي تاو الذي نعرفه!

علق البلجيكي هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا على تجدد إصابة بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي، وغيابه عن قائمة الأولاد.

ويستعد منتخب جنوب أفريقيا لمباراتين ضد كل من فرنسا وغينيا خلال فترة العطلة الدولية.

وقال بروس في تصريحات صحفية اليوم الإثنين تعقيبا على غياب تاو عن المنتخب: "بيرسي لن يكون حاضراً، هو مصاب مرة أخرى".

وتابع: "لقد أصبحت مسألة الإصابات مشكلة بالنسبة لبيرسي، منذ أن أتيت إلى هنا في سبتمبر الماضي، وجدت أن لديه مشاكل دائما، فلم يكن جاهزاً للمباريات التي يخوضها المنتخب".

وأضاف: "كان مصابا ثم عاد للأهلي، ولم يشارك أيضا مع المنتخب في مباراتي إثيوبيا، لأنه كان مصابا، ثم غاب أيضا عن مباراتي جنوب أفريقيا ضد غانا وزيمبابوي، لأنه لم يكن جاهزاً بنسبة 100%، والآن هو مصاب".

وواصل المدرب: "هذا ليس بيرسي تاو الذي اعتدنا أن نراه".

ونقلت صحيفة "ذا سيتيزن" الجنوب أفريقية تصريحات المدرب أيضا التي قال فيها: "عندما تعرض لإصابة لم يلعب مع الأهلي وذلك قبل أسابيع من نهاية العام الماضي، ثم رأيناه يلعب الأسبوع الماضي، ولكن هذا ليس بيرسي تاو، لا أعرف ماذا يحدث له، سأتحدث إليه لأنه يمكنه أن يساعدنا كثيرا بموهبته، أحتاج الأفضل من بيرسي".