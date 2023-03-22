قتلى وجرحى جراء زلزال ضرب عدة مناطق في باكستان

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 100 آخرون، اليوم الثلاثاء، إثر زلزال بقوة 6.8 درجة ضرب عدة مناطق في باكستان.



وذكرت قناة "جيو نيوز" المحلية عبر موقعها الإلكتروني: "شعر السكان بزلزال شديد في مختلف مدن البنجاب وخيبر باختونخوا وبلوشستان وإسلام أباد، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة أكثر من 100 شخص".



وأضافت أنه بحسب هيئة إدارة الكوارث، فإن الزالزال وقع بعمق 180 كيلومترا تحت الأرض وبلغت شدته 6.8 درجة، مشيرة إلى أن مركز الزلزال كان في منطقة هندوكوش بأفغانستان، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.



وكان المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، قد أفاد اليوم الثلاثاء، بأن زلزالا بقوة 6.8 ريختر، ضرب شمال شرقي أفغانستان، وشعر به سكان باكستان، والهند، وأوزبكستان، وطاجيكستان، وكازاخستان، وقرغيزستان، وتركمانستان.



والشهر الماضي، ضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 ريختر، مناطق في جنوبي تركيا، وشمالي سوريا، أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف في كلا البلدين، وتسبب في تدمير الآلاف من المنشآت والمباني.