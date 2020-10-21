كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 12 ألف إصابة بكورونا في 24 ساعة

ارتفعت حالات الإصابة الجديدة بكوفيد 19 في كوريا الجنوبية إلى مستوى 12 ألفا اليوم الثلاثاء ، بعد يوم من رفع البلاد الارتداء الإلزامي للأقنعة الواقية في وسائل النقل العام.

وسجلت البلاد 12 ألفا و16 إصابة جديدة بكوفيد 19، بما في ذلك 17 حالة من الخارج ، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 30 مليونا و714 ألفا و976 إصابة، حسبما نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وارتفع الرقم المسجل اليوم الثلاثاء من أدنى مستوى له في تسعة أشهر عندما سجل يوم أمس الاثنين 3930 .

وسجلت البلاد 7 وفيات جديدة، لترتفع الحصيلة إلى 34 ألفا و178 وفاة.

واستقرت حالات الإصابة الحرجة عند 128 حالة، ارتفاعا عن 122 حالة في اليوم السابق.