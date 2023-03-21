 رئاسة شؤون الحرمين تجهز مواقع لـ 2500 معتكف داخل المسجد الحرام - بوابة الشروق
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رئاسة شؤون الحرمين تجهز مواقع لـ 2500 معتكف داخل المسجد الحرام

المسجد الحرام
المسجد الحرام

نشر في: الثلاثاء 21 مارس 2023 - 8:51 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 21 مارس 2023 - 8:51 ص

جهزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مواقع الاعتكاف بالمسجد الحرام استعداداً لاستقبال المعتكفين أواخر شهر رمضان المبارك .

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قوله في بيان، اليوم الثلاثاء، إن المواقع تكفي لاستقبال نحو 2500 معتكفا وفق الخطة التشغيلية لموسم رمضان المبارك لهذا العام .

وكشف الشيخ السديس أن الرئاسة هيأت بدروم توسعة الملك فهد "للرجال"، والمصليات الخلفية والوسطية بالدور الأول في التوسعة الثالثة "للرجال والنساء"، مع تقديم كافة الخدمات والتسهيلات للمعتكفين في المسجد الحرام بدءاً من دخولهم وحتى خروجهم.


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