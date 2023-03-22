وفاة 5 أشخاص في تنزانيا إثر تفشي حمى ماربورج

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت وزيرة الصحة التنزانية أومي مواليما، اليوم الثلاثاء، إنه تم تأكيد وقوع 5 حالات وفاة في البلاد بسبب تفشي حمى ماربورج.

وذكرت مواليما أنه تم تسجيل 8 حالات عدوى حتى الآن.

وأوضحت مواليما: "ليست هناك حاجة للهلع. لدينا كل ما نحتاجه للسيطرة على المرض المعدي".

وأشارت الوزيرة إلى أن التفشي تحت السيطرة وأنه مقتصر على منطقة كاجيرا شمال غربي البلاد.

ويسبب الفيروس، المرتبط بإيبولا، الصداع وآلام العضلات والقيء والإسهال والنزيف.

ويحمل الفيروس اسم مدينة ماربورج الألمانية، التي أصيب فيها موظفون بأحد المختبرات بالفيروس الذي لم يكن معروفا في 1967، لدى عملهم مع قرود تجارب.

ويمكن أن يصاب الإنسان بالمرض بسبب ملامسة سوائل أجسام المصابين.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، قبل ما يربو قليلا على شهر، تفشي ماربورج في غينيا الاستوائية غربي أفريقيا.