فلسطين تعلن الخميس أول أيام شهر رمضان

قال المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد أحمد حسين، إن غدا الأربعاء الموافق 22 مارس 2023م المتمم لشهر شعبان، لافتًا إلى أن الخميس 23 مارس 2023 أول أيام شهر رمضان المبارك.

وأعلنت الإمارات العربية المتحدة، أن يوم غدٍ الأربعاء الموافق 22 مارس 2023م المتمم لشهر شعبان، وأن يوم الخميس 23 مارس 2023 أول أيام شهر رمضان المبارك، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية «وام».

ومنذ قليل، حدد ديوان الوقف السني العراقي، بعد غد الخميس، أول أيام شهر رمضان المبارك.

وقال الديوان في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية «واع»، مساء الثلاثاء، إن «الهيئة العليا لرؤية الهلال بديوان الوقف السني حددت الخميس المقبل أول أيام شهر رمضان المبارك».

وفي وقت سابق، أعلنت المحكمة العليا السعودية يوم غدٍ الأربعاء الموافق 22 مارس 2023م، المكمّل للثلاثين من شهر شعبان والخميس غرة شهر رمضان 1444 هـ.

كما أوضحت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية القطرية، أن يوم غدٍ الأربعاء المتمم لشهر شعبان من عام 1444هـ، ويوم الخميس 23 مارس 2023 أول أيام شهر رمضان المبارك.