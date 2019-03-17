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ميدو يكشف حقيقة تدريب الزمالك

محمد عاطف
نشر في: الثلاثاء 21 مارس 2023 - 1:18 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 21 مارس 2023 - 1:18 ص

كشف أحمد حسام «ميدو» مدرب الإسماعيلي السابق، حقيقة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن اقترابه من تولى القيادة الفنية لنادي الزمالك، خلفًا للمدرب البرتغالي فيريرا.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية: «لن أعمل في أي منصب داخل نادي الزمالك في الوقت الحالي، أنا مرحب بمساعدة القلعة البيضاء في أي توقيت، ولكني لا أفكر في المناصب».

وأضاف: «البعض فسر دفاعي عن مرتضى منصور رئيس الزمالك، بانني أطمع في منصب داخل النادي، ولكني لن أتولى أي منصب سواء المدير الفني أو المدير الرياضي».

وأتم: «أنا متفاؤل بمحاولات الإصلاح داخل الزمالك، وبدايتها الاعتراف بالخطأ، وهو الأمر المهم بعد الخروج من دوري الأبطال».


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