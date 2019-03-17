ميدو يكشف حقيقة تدريب الزمالك

كشف أحمد حسام «ميدو» مدرب الإسماعيلي السابق، حقيقة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن اقترابه من تولى القيادة الفنية لنادي الزمالك، خلفًا للمدرب البرتغالي فيريرا.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية: «لن أعمل في أي منصب داخل نادي الزمالك في الوقت الحالي، أنا مرحب بمساعدة القلعة البيضاء في أي توقيت، ولكني لا أفكر في المناصب».

وأضاف: «البعض فسر دفاعي عن مرتضى منصور رئيس الزمالك، بانني أطمع في منصب داخل النادي، ولكني لن أتولى أي منصب سواء المدير الفني أو المدير الرياضي».

وأتم: «أنا متفاؤل بمحاولات الإصلاح داخل الزمالك، وبدايتها الاعتراف بالخطأ، وهو الأمر المهم بعد الخروج من دوري الأبطال».