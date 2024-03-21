أكرم حسني يتناول نظرة المجتمع للمطلقات في الحلقة 10 من «بابا جه»

تحوّل مشروع «بابا جه» في الحلقة العاشرة من المسلسل إلى عريسي جه، هذا الإفيه الذي قاله هشام (أكرم حسني) للمياء (بسنت شوقي) بعدما طلبت من أن يصاحبها في رحلة مدرسة لابنها، حتى لا تظن الأمهات بأنها تريد أن تصطاد أزواجهن، ولا يظن العزاب بأنّها امرأة سهل الوصول إليها، ليسلط المسلسل الضوء على نظرة المجتمع للمطلقات، وطريقة تعامله معها، ولكن في إطار كوميدي درامي غير مبتذل.

ولكن انتهت الحلقة بورطة كبيرة، فأثناء انشغال لمياء مع إحدى صديقاتها، ذهب هشام ليلعب في الملاهي، ليتوه بودي ابن لمياء وسط الزحام، وعندما عاد هشام للكاميرات، اكتشف أنه تم اختطافه.

المسلسل بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، أوتاكا، سماء إبراهيم، فريال يوسف، سامي مغاوري، ياسر الطوبجي، لافينيا نادر، سليم مصطفى، الطفلة هنا زهران، معالجة درامية وائل حمدي، محمد إسماعيل، إخراج خالد مرعي.