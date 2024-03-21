لندن: روسيا تواصل تركيز عملياتها في دونيتسك بشرق أوكرانيا وتحقق مكاسب ضئيلة

أفاد تقييم استخباراتي صادر عن وزارة الدفاع البريطانية بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية تواصل تركيز عملياتها في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا، وتحقق مكاسب ضئيلة.

وأشار التقييم الاستخباراتي اليومي المنشور على منصة "إكس"، إلى أن القوات الروسية حاولت توسيع مناطق سيطرتها شمال غرب مدينة دونيتسك، ومن المرجح جدا أن تتنافس على سلسلة من القرى، تشمل أورليفكا، وتونينكي، وبيرفومايسكي، ونيفيلسكي.

جدير بالذكر أن التقدم الروسي تباطأ خلال الأسابيع الأخيرة، وذلك ربما يرجع جزئيا إلى الخسائر الفادحة التي تكبدتها قواته في حملة أفدييفكا، بحسب ما ورد في التقييم.

وأضاف التقييم أن الوضع لا يزال غير مستقر، حيث من المحتمل أن يؤدي نقص الأفراد والذخائر لدى أوكرانيا، إلى الحد من قدرتها على السيطرة على المواقع.

وتنشر وزارة الدفاع البريطانية تحديثا يوميا بشأن الحرب في أوكرانيا، منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في 24 من فبراير عام 2022، وتتهم موسكو لندن بشن حملة تضليل بشأن الحرب.