بلينكن: أكدت خلال لقاء ولي العهد السعودي ضرورة الالتزام بالسلام والأمن الدائمين في المنطقة

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه التقى في جدة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الخميس، أن اللقاء شهد مناقشة الأزمة الإنسانية في غزة، والجهود المبذولة لزيادة المساعدات للفلسطينيين على الفور.

وأشار إلى أنه جدد التأكيد خلال اللقاء التزام الولايات المتحدة الأمريكية بالسلام والأمن الدائمين في المنطقة.

In Jeddah, I met with Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman and Foreign Minister Prince @FaisalbinFarhan to discuss the humanitarian crisis in Gaza and efforts to immediately increase aid to Palestinians.



