بلينكن: أكدت خلال لقاء ولي العهد السعودي ضرورة الالتزام بالسلام والأمن الدائمين في المنطقة

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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه التقى في جدة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الخميس، أن اللقاء شهد مناقشة الأزمة الإنسانية في غزة، والجهود المبذولة لزيادة المساعدات للفلسطينيين على الفور.

وأشار إلى أنه جدد التأكيد خلال اللقاء التزام الولايات المتحدة الأمريكية بالسلام والأمن الدائمين في المنطقة.

In Jeddah, I met with Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman and Foreign Minister Prince @FaisalbinFarhan to discuss the humanitarian crisis in Gaza and efforts to immediately increase aid to Palestinians.



I reaffirmed our commitment to lasting peace and security in the region. pic.twitter.com/5pYQjytt1d — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 21, 2024

ووصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الأربعاء، إلى مدينة جدة لإجراء محادثات حول آخر التطورات في غزة.

وشدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال لقائه في جدة، مع بلينكن، على «أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة».

وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس»، أن بن فرحان وبلينكن استعرضا خلال اللقاء «سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في مختلف المجالات».

كما بحث الوزيران «تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومدينة رفح، وأهمية الوقف الفوري لإطلاق النار»، وناقشا «بذل الجهود كل لضمان إدخال المساعدات الإنسانية الملحّة».