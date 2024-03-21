وكيل تعليم الغربية يشهد العرض المسرحي الوهم

شهد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم الخميس، العرض المسرحي "الوهم"، وذلك بمسرح المديرية بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية، التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، والذي يناقش موضوع الهجرة غير الشرعية، كأحد فعاليات المشروع القومي لتنمية الأسرة.

جاء ذلك بحضور الدكتور السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية، وإيمان عبد المعز مدير عام إدارة شرق طنطا التعليمية، وأشرف منصور، موجه عام التربية المسرحية، ومنال بيومي موجه أول المديرية، وموجهي أوائل الإدارة.

شارك في تقديم العرض المسرحي نخبة من طلاب مدارس المديرية بمراحلها الثلاث الابتدائي والإعدادي والثانوي، تحت إشراف وتدريب فريق منتخب مسرح إدارة شرق طنطا.

وأشاد وكيل الوزارة بالعرض المسرحي الجيد، والأداء الجيد لجميع الطلاب المشاركين، مثمنا الجهود المبذول من فريق الإشراف والتوجيه، ومتمنيا لهم دوام التوفيق.