باكستان تبدأ المرحلة الثانية من ترحيل المهاجرين الأفغان غير القانونيين

أعلن وزير الداخلية الباكستاني سيد محسن رضا نقوي، بدء المرحلة الثانية من ترحيل المهاجرين الأفغان غير القانونيين خلال أقل من شهر.

وذكرت قناة طلوع الأفغانية أن نقوي قال إنه يتعين على جميع المهاجرين الذين ليست لديهم وثائق قانونية، ومن بينهم الأفغان، أن يعودوا إلى بلادهم.

وقال نقوي "يجب طرد أي أفغاني أو شخص آخر يعيش بصورة غير قانونية في باكستان. هذا لا يعني أنه لا يمكن أن يعود إلى باكستان، ولكن يمكنه ذلك عندما تكون لديه وثائق رسمية وتأشيرة".

مع ذلك، ينتقد بعض المهاجرين الأفغان في باكستان معاملة الحكومة غير الملائمة، حيث يقولون إن الحكومة الباكستانية تطرد أيضا المهاجرين الذين بحوزتهم وثائق قانونية.