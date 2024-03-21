جامعة الإسماعيلية الأهلية تنظم مسابقة لتجويد القرآن الكريم والإنشاد الدينى

نظمت إدارة الأنشطة الطلابية بجامعة الإسماعيلية الأهلية مسابقة القرآن الكريم والابتهالات على مسرح الجامعة، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس والمفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

وأكد الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية أن المسابقة تتمثل في غرس حب القرآن الكريم وتقديسه وتعظيمه وحب الرسول فى نفوس النشء، والحث على حفظ كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وتطبيق أحكام التجويد عمليا أثناء تلاوة القرآن الكريم، مع التدريب على استنباط الأحكام والآداب الإسلامية التي يدعو إليها القرآن الكريم والسنة النبوية وتوظيفها في الحياة العامة.

فيما أوضح الدكتور محمد عبد الهادى منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة الإسماعيلية الأهلية أن المسابقة شارك بها 40 طالب تباروا فى تسميع وتجويد القرآن الكريم والإنشاد الدينى والإبتهالات بحضور لجنة تحكيم من شيوخ الأزهر الشريف، الشيخ أشرف السعيد مدير عام الإدارة العامة لمنطقة الوعظ بالإسماعيلية والشيخ عبد الرحمن محمد عضو لجنة الفتاوى بالإسماعيلية.

وأضاف عبد الهادى أن المسابقة تهدف إلى تنمية المواهب المتميزة في حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية بين الطلاب وتنمية روح التنافس والعمل كفريق بين المشاركين في المسابقة واكتشاف الأصوات الحسنة في تلاوة القرآن الكريم وتشجيعها .