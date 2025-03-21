أحمد السقا يكشف تفاصيل إصابته الخطيرة في مسلسل العتاولة 2: لولا الطبيب ما كنت بعداد الأحياء

دافع الفنان أحمد السقا، عن إصراره على أداء المشاهد الصعبة في الأدوار بنفسه، دون الاستعانة بدوبلير، معتبرًا ذلك جزءًا من العمل رغم تكرار إصاباته، قائلا: «أنا عندي غرز كثيرة في رأسي، لكنها ليست ظاهرة ولا تفرق معي، ربنا سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا خاطئا».

وتابع خلال لقاء لبرنامج «حبر سري» تقديم الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس» مساء الجمعة: «أنا ممثل ألعب شخصية لها تفاصيلها، طالما أن ربنا أعطاني القدرة، لماذا أجلس على كرسي وأجبر المخرج على وضع عدسة قصيرة وتصوير شخص مكاني يجري من بعيد، أو يلبسه خوذة لإخفاء وجهه؟ طالما أنا قادر، فلماذا الكسل؟».

ووجه الشكر الشديد إلى أحد الأطباء قائلًا: «لولاه، لما كنت في عداد الأحياء الآن».

وتحدث عن تفاصيل إصابته في مسلسل «العتاولة 2»، والتي خضع على إثرها لعملية جراحية، قائلا: «الإصابة حصلت عن طريق الخطأ، كنا نصور مشهدا فيه مولد، وكان معنا 1300 شخص، كنت على حصان والحصان طبيعته عصبية، كان ولد صغير يشوح للحصان باستمرار، فقام الإنتاج بإبعاده ووضعه في الصف الأول».

واختتم: «بعد أن انتهينا من التصوير، تسلل الولد في الوقت الذي كنت أنزل فيه من على الحصان، وكان موضوعا عليه رخت سرج عربي فضة ثقيل، والرُشم (زينة الرأس) معدن فيه عظمتان تكسران الحديد، وفي الوقت الذي كنت أنزل فيه، وكانت رأسي بجوار رأس الحصان، قام الولد بالتلويح بالقرب من عين الحصان اليمنى، الحصان ضربني 3 ضربات في رأسي، قدر الله وما شاء فعل».