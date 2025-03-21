عطية وعبد الكريم يقودان قائمة منتخب الناشئين في كأس إفريقيا

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أعلن أحمد الكاس، المدير الفني للمنتخب الوطني تحت 17 عامًا، قائمة اللاعبين النهائية التي تشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها المغرب من نهاية شهر مارس الجاري وحتى 19 أبريل.

وجاءت قائمة منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا على النحو التالي:

حراسة المرمى: عمر عبد العزيز - عمرو عادل - ياسين حاتم

خط الدفاع: عمر محمد كمال - نور أشرف - حمزة الدجوي - معاذ فوزي - فارس فخري

خط الوسط: محمد شريف - أدهم فريد - آدم محمد - مهند الشامي - محمد شحاتة - عبد الرحمن أبو اليزيد - باسل مدحت - عمر العدوي - بلال عطية - أحمد إيهاب - أنس رشدي - يوسف وجيه

خط الهجوم: حمزة عبدالكريم - عبد العزيز الزغبي - إبراهيم السيد - يوسف تامر - زياد أيوب - محمود شاكر.