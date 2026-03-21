شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم السبت ثاني أيام عيد الفطر، هطول أمطار غزيرة على مناطق متفرقة شرق وغرب المدينة، بالتزامن مع حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، و تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة، وصاحب سقوط الأمطار نشاط ملحوظ في حركة الرياح، ما أدى إلى انخفاض درجات الحرارة.

وكان قد وجه المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، فى بيان صحفى سابق، على رفع درجة الاستعداد بجميع الأجهزة التنفيذية تزامنًا مع توقعات بسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية، مع نشاط للرياح.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء وشركات الصرف الصحي بالتواجد الميداني على مدار الساعة للتعامل الفوري مع تجمعات المياه وضمان سيولة الحركة المرورية، مع استمرار العمل خلال إجازة عيد الفطر.

كما وجه بمتابعة الموقف لحظيًا عبر غرف العمليات ومراجعة جاهزية الشنايش وطلمبات الرفع، داعيًا المواطنين لتوخي الحذر وتجنب أماكن الخطر، خاصة مع اضطراب حالة البحر ونشاط الرياح.