الرئيس اللبناني يدين تورط جهات حزبية بمخطط تخريبي في الإمارات

أدان الرئيس اللبناني العماد جوزف عون، في اتصال هاتفي أجراه مساء اليوم برئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تورط جهات حزبية بمخطط تخريبي أعلنت أبو ظبي عن إحباطه اليوم.

واستنكر عون "الاعتداءات التي تعرضت لها دولة الإمارات"، مؤكدا "تضامن الشعب اللبناني مع الشعب الإماراتي ".

وشكر الشيخ محمد بن زايد للرئيس عون " موقفه الداعم لدولة الإمارات وشعبها" ، داعياً إلى "وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وانتهاء معاناة الشعب اللبناني ".

وكانت الإمارات العربية المتحدة، قد أعلنت اليوم الجمعة عن تفكيك شبكة إرهابية ممولة ومدارة من قبل "حزب الله" اللبناني وإيران، وإلقاء القبض على عناصرها.

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان اليوم الجمعة، ضلوع "حزب الله" بالمخطّط الإرهابي الذي استهدف دولة الإمارات العربية المتحدة. وأعربت عن استعداد السلطات اللبنانية التام للتعاون في التحقيقات وصولًا لمعاقبة المرتكبين.