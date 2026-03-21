سلسلة هجمات بمسيرات تطال قاعدة فكتوريا في مطار بغداد

أفادت وسائل إعلام عراقية بعد منتصف ليل الجمعة /السبت أن سلسلة إنفجارات مدوية هزت محيط مطار بغداد الدولي جراء استهدف قاعدة فكتوريا للدعم اللوجستي للقوات الأمريكية وشوهدت النيران تتصاعد في مكان القصف غربي بغداد.

وأوضحت المصادر أن ثلاثة انفجارات قوية هزت محيط مطار بغداد الدولي الذي يضم قاعدة فكتوريا جراء هجوم بمسيرات على ما يبدو وتصاعدت النيران وأعمدة الدخان في موقع القصف.

على جانب آخر ذكرت وسائل الإعلام العراقية ان مسيرات انقضاضية هاجمت القاعدة الامريكية في اربيل وأن منظومة الدفاع الجوي فشلت في اعتراضها.