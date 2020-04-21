بنس: لدينا اختبارات كافية للكشف عن كورونا لكل ولاية

(د ب أ)

قال مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، إن الولايات المتحدة لديها اختبارات كافية للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، لكل ولاية لبدء المرحلة الأولى من نهج ثلاثي المراحل قدمه البيت الأبيض لإعادة فتح البلاد.

وأضاف بنس خلال إيجاز صحفي يومي في البيت الأبيض: "بناء على أفضل تقديراتنا، لدينا قدرات اختبار كافية اليوم لكل ولاية في أمريكا إذا أوفت بالمعايير الأخرى لـ 14 يوما من الحالات المنخفضة وقدرات كافية بالمستشفيات للاستعداد لأي احتمالية قد تحدث".

وتأتي تصريحات بنس بينما حذر بعض حكام الولايات وخبراء الصحة العامة في الأيام القلائل الماضية من أن الاختبارات لا تزال غير كافية لتحديد واحتواء موجات تفش جديدة لفيروس كورونا المستجد.