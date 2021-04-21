قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن الزيادة في أعداد إصابات فيروس كورونا بمحافظة سوهاج طفيفة وليست بالحجم الذي تم الترويج له، مشيرًا إلى متابعة تطبيق البروتوكول العلاجي لكورونا على المرضى في المستشفيات الخاصة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء أمس الثلاثاء، أنه سيتم توفير لجان من العلاج الحر لتمر على المستشفيات الخاصة والعيادات وأي منشأة طبية خاصة لرصد حالات كورونا التي يتم تشخيصها خارج مستشفيات الصحة، ومتابعتها من خلال فرق العزل المنزلي.

وأشار إلى توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بمضاعفة أعداد فرق العزل المنزلي إلى 100 فريق طبي، مضيفًا أنه تم رصد 774 حالة كورونا معزولة منزليًا في محافظة سوهاج.

وناشد المواطنين المصابين بكورونا والمعزولين منزليًا بإرسال رسالة نصية تتضمن كلمة «عزل» على رقم «1440»، لمتابعة حالته من خلال الفرق الطبية وتقديم الاستشارات الطبية لهم.

وعن الوضع الوبائي على مستوى الجمهورية، أوضح أن هناك زيادات طفيفة في إصابات كورونا تم الاستعداد لها جيدًا من قبل الوزارة من خلال ضخ الأدوية والمستلزمات الطبية، لافتًا على اجتماع وزيرة الصحة بصفة دورية مع اللجنة العلمية لمكافحة كورونا التي تشرف على تطبيق البروتوكولات العلاجية.