كشفت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء أنه تم إعطاء 85ر15 مليون جرعة من لقاحات كورونا في إيطاليا حتى الآن.

ويقدر متوسط معدل التطعيم في إيطاليا بـ347 ألفا و527، في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق إيطاليا 7 أشهر لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت إيطاليا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 16 أسبوعا.

ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 89ر3 مليون إصابة، والوفيات إلى 117 ألفا و633.

وأعلنت إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة بكورونا في البلاد قبل عام و11 أسبوعا.

يذكر أن عدد الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.