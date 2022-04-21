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مسؤول أمني أوكراني: الهجوم الروسي في شرق أوكرانيا لم يبدأ بعد

د ب ا
نشر في: الخميس 21 أبريل 2022 - 8:45 ص | آخر تحديث: الخميس 21 أبريل 2022 - 8:45 ص

 قال أمين مجلس الأمن والدفاع الأوكراني أوليكسي دانيلوف إن الهجوم الروسي المتوقع في شرق أوكرانيا لم يبدأ بعد.

وأضاف دانيلوف في مقابلة إذاعية أن الهجمات الروسية على طول خط المواجهة بأكمله في مناطق دونيتسك ولوهانسك وخاركيف بشرق أوكرانيا بدأت صباح أول أمس الثلاثاء، لكن من المحتمل أن تكون هذه مجرد "هجمات تجريبية".

وأوضح أن روسيا قد تواصل حشد مواردها وتعزيز قوات الاحتياط في غضون الأسبوعين أو الأربعة أسابيع القادمة.

كما حذر دانيلوف من الاعتقاد بأن معركة دونباس ستكون الأخيرة والحاسمة في الحرب الروسية، مضيفا: "لن أكون متفائلا للغاية، يمكن أن يكون هناك الكثير من الأشياء المختلفة في انتظارنا".


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