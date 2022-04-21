سفير مصر بالمغرب يحضر مران الأهلي

حرص السفير المصري في المغرب، ياسر عثمان، على حضور المران الثاني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي يقام مساء اليوم بالمغرب على ملعب العربي الزاولي الخاص بنادي الاتحاد البيضاوي بمدينة كازابلانكا، استعدادًا لمواجهة فريق الرجاء في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وعقد السفير جلسة مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، رئيس بعثة الفريق في المغرب، للاطمئنان على أحوال الفريق، والتأكيد على متابعة طاقم السفارة لكل الترتيبات الخاصة بالمباراة، وعلى التواصل مع كافة الجهات المعنية، من أجل توفير الأجواء المناسبة للبعثة خلال مهمتها وحتى العودة للقاهرة.

ومن جانبه وجه الخطيب الشكر للسفير المصري، وأعرب عن تقديره للجهود التي يبذلها طاقم السفارة من أجل تذليل كافة العقبات. وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران للتأكيد على العديد من الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة الرجاء.

كما أجرت البعثة مسحة طبية في السادسة من مساء اليوم.

والجدير بالذكر أن الأهلي ملتزم بالبروتوكول الطبي الخاص بالسفر قبل خوض المباريات الرسمية، إلى حين وصول أي مستجدات في هذا الملف من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، خاصة بعد تلقي جميع اللاعبين والجهازين الفني والإداري لقاح كورونا.

وكانت بعثة الأهلي قد خضعت لمسحة طبية يوم الأحد الماضي قبل السفر إلى المغرب وجاءت نتيجتها سلبية.