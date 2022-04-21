مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بأوسيم

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لقى شخصان مصرعهما متأثرين بجراحهما، بينما أصيب 4 آخرون، في حادث تصادم سيارتين أعلى دائري القوس الغربي بدائرة مركز شرطة أوسيم، ونقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود متوفين ومصابين أعلى دائري القوس الغربي اتجاه المحور أعلى الحفرية بدائرة مركز شرطة أوسيم، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

تبين وقوع حادث تصادم سيارة ميني باص بأخرى سوزوكي، مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين، ونقل المصابين إلى مستشفى إمبابة العام لتلقي العلاج اللازم، فيما نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.