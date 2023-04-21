البيت الأبيض: لا قرار حتى الآن بشأن إجلاء البعثة الدبلوماسية من السودان

أعلن البيت الأبيض، اليوم جمعة، إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد بإجلاء أفراد البعثة الدبلوماسية الأمريكية من السودان لكن الولايات المتحدة تستعد لمثل هذا الاحتمال إذا لزم الأمر.



وقال جون كيربي، المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، إنه يتعين على جميع المواطنين الأمريكيين في السودان "اتخاذ تدابيرهم الخاصة للبقاء في أمان" في وقت يهز فيه العنف البلاد، بحسب وكالة رويترز.



وأضاف كيربي أن الرئيس جو بايدن وافق على خطة في وقت سابق هذا الأسبوع لنقل قوات أمريكية إلى مكان قريب في حالة الحاجة إليها للمساعدة في إجلاء الدبلوماسيين الأمريكيين.



وقال كيربي للصحفيين "نحن ببساطة نجهز سلفا بعض القدرات الإضافية في مكان قريب في حالة الحاجة إليها. لكنني أريد التأكيد مرة أخرى.. على أنه لم يُتخذ قرار للمضي قدما بشأن أي صورة من صور الإجلاء في هذا الوقت".



وأضاف كيربي أن الوضع في العاصمة الخرطوم ما زال متوترا وأن الأطراف المتناحرة لم تلتزم بوقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه.



ومضى يقول "نحن نركز الآن على الوضع الذي نحن فيه. نريد تعزيز موقف وسلامة كل أفراد حكومتنا في السفارة" الأمريكية.