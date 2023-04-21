محافظ أسوان: خطة مُتكاملة استعداداً لاستقبال عيد الفطر المُبارك

شدد محافظ أسوان أشرف عطية، على وضع خطة مُتكاملة؛ استعداداً لاستقبال عيد الفطر المُبارك، من خلال تكثيف أعمال النظافة العامة وتوقيع الغرامات على المخالفين في الشوارع والأماكن العامة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها المحافظ مساء اليوم /الخميس/، داخل عدد من الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية ، والميادين والمناطق والأحياء السكنية للوقوف على مدى الاستعدادات الجارية لاستقبال العيد.

وقد استدعى المحافظ، نواب رئيس مركز ومدينة أسوان، ورؤساء الأحياء، بحضور مدير المتابعة الميدانية، والمشرف على الحملات الميكانيكية بالوحدة المحلية، مؤكداً أهمية ضغط البرنامج الزمنى لمنظومة الإصلاح والصيانة الدورية لمعدات وسيارات النظافة التى تم فحصها من خلال المختصين بإجمالي 28 "معدة" وسيارة بجراجات مجلس مدينة أسوان، و44 "معدة" وسيارة بجراجات مجلس مدينة كوم أمبو، على أن تتم المتابعة الميدانية ومعدلات الاستهلاك لها ، مع توفير قطع الغيار والزيوت والفلاتر.

ووجه المحافظ بتكثيف تحصيل رسوم النظافة العامة من المحلات التجارية والمولات والمنشآت حتى يتسنى الوفاء بالمتطلبات والاحتياجات المتعلقة بالمستحقات المالية للعاملين، والصيانة الدورية للمعدات، مشدداً على تطبيق الغرامات الفورية على الذين يلقون المخلفات فى الطرقات العامة والشوارع والمناطق السكنية، مع تحرير محاضر من خلال الإدارة العامة للبيئة، والغرامات الرادعة للحفاظ على النظافة العامة.