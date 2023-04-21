وصف يفجيني بريجوزين رئيس مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية الخاصة، الشهير بلقب طباخ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تقارير نشرتها شبكة CNN، الخميس، حول تزويد "فاجنر" لقوات "الدعم السريع" في السودان بالصواريخ بأنها "محاولة استفزاز"، نافيا تورط المجموعة في النزاع الذي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وقال بريجوزين، عبر قناة الرسمية للمجموعة على تلغرام: "اسمحوا لي أن أكرر مرة أخرى: مجموعة "فاغنر" ليست متورطة بأي حال من الأحوال في الصراع بالسودان".

وأضاف: "الأسئلة التي تطرحها وسائل الإعلام حول أي مساعدة لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) أو قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان أوأي فرد آخر في السودان ما هي إلا محاولة استفزاز".

وكان رئيس مجموعة "فاغنر" يرد على سؤال من صحيفة "وول ستريت جورنال" عن تقارير CNN التي أفادت بأن "فاجنر" عرضت تقديم أنظمة صواريخ مضادة للطائرات مخزنة في إفريقيا الوسطى لمساعدة قوات "حميدتي".

وذكرت شبكة CNN الأمريكية، أمس، أن مجموعة "فاجنر" كانت تزود قوات "الدعم السريع" بالصواريخ للمساعدة في قتالها ضد الجيش السوداني.

وقالت مصادر دبلوماسية سودانية وإقليمية، إن صواريخ أرض-جو دعمت بشكل كبير مقاتلي "الدعم السريع" وقائدهم محمد حمدان دقلو (حميدتي) الذي يقاتل على السلطة مع الجنرال عبدالفتاح البرهان، الحاكم العسكري للسودان وقائد القوات المسلحة.

وتدعم صور الأقمار الصناعية هذه الادعاءات حيث وعلى الحدود مع ليبيا، حيث يسيطر الجنرال خليفة حفتر، المدعوم من "فاجنر"، على مساحات من الأرض، تظهر دلائل على زيادة غير عادية في النشاط على قواعد "فاغنر".

وتُظهر صور الأقمار الصناعية التي حللتها CNN ومجموعة "All Eyes on Wagner" مفتوحة المصدر طائرة نقل روسية تتنقل بين قاعدتين جويتين ليبيتين رئيسيتين تابعتين لحفتر وتستخدمهما الجماعة المقاتلة الروسية الخاضعة للعقوبات.

وتقول مصادر إن حفتر دعم قوات "الدعم السريع" رغم أنه ينفي انحيازه لأي طرف، وتشير زيادة نشاط "فاغنر" في قواعد حفتر، إلى جانب مزاعم مصادر دبلوماسية سودانية وإقليمية، إلى أن كلا من روسيا والجنرال الليبي ربما كانا يستعدان لدعم قوات "الدعم السريع" حتى قبل اندلاع العنف.

وفي بيان لشبكة CNN، نفت قوات "الدعم السريع" تلقيها مساعدات من روسيا وليبيا، في حين لم يستجب حفتر ولا رئيس فاغنر، لطلبات التعليق من CNN.

فيما وصف يفجيني بريجوزين رئيس مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية الخاصة، الشهير بلقب طباخ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تقارير سي إن إن ول تزويد "فاغنر" لقوات "الدعم السريع" في السودان بالصواريخ بأنها "محاولة استفزاز"، نافيا تورط المجموعة في النزاع الذي بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" شبه العسكرية.