مصرع وإصابة 4 شباب في حادث تصادم بين سيارة وموتوسيكل بالشرقية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة، فيما أصيب 3 آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة وموتوسيكل في طريق شلشلمون - منيا القمح بمحافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى منيا القمح المركزي بوصول 3 شباب مصابين بكدمات وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسد، وشاب آخر جثة هامدة.

وتبين حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة وموتوسيكل في طريق شلشلمون - منيا القمح بمركز منيا القمح، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.