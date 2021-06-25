 مصرع وإصابة 4 شباب في حادث تصادم بين سيارة وموتوسيكل بالشرقية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مصرع وإصابة 4 شباب في حادث تصادم بين سيارة وموتوسيكل بالشرقية

فاطمة علي:
نشر في: الجمعة 21 أبريل 2023 - 12:38 ص | آخر تحديث: الجمعة 21 أبريل 2023 - 12:38 ص

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة، فيما أصيب 3 آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة وموتوسيكل في طريق شلشلمون - منيا القمح بمحافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى منيا القمح المركزي بوصول 3 شباب مصابين بكدمات وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسد، وشاب آخر جثة هامدة.

وتبين حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة وموتوسيكل في طريق شلشلمون - منيا القمح بمركز منيا القمح، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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