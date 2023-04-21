تحقق الشرطة الكندية في عملية سرقة ذهب ضخمة في مطار بيرسون الدولي في تورونتو بعد اختفاء مقتنيات ثمينة تقدر قيمتها بملايين الدولارات.

وكشفت الشرطة يوم الخميس أن لصوصا سرقوا ذهبا ومقتنيات ثمينة يوم الاثنين الماضي قيمتها أكثر من 20 مليون دولار كندي (14 مليون دولار أمريكي).

وقال ستيفن دويفستين مفتش الشرطة الإقليمية لصحيفة "تورنتو ستار" إنه تم سرقة حاوية بعد تفريغها من طائرة في منشأة شحن.

وتابع "ما يمكنني قوله هو أن الحاوية كانت تحتوي على شحنة قيمتها مرتفعة. وكانت تحتوي بالفعل على ذهب ولكنها لم تكن تقتصر على الذهب وتحتوي على أشياء أخرى ثمينة".

وأضاف دويفستين أن الشرطة تعتقد أن السرقة كانت حادثة منعزلة و"نادرة جدا". ولم تجر أي اعتقالات حتى الآن.

يشار إلى أنه كثيرا ما يتم الاحتفاظ بالذهب المستخرج من البلاد في بيرسون قبل نقله جوا إلى الخارج. وما يقرب من نصف الشحن الجوي الكندي يمر عبر هذا المطار.

وتعتبر هذه السرقة واحدة من أكبر السرقات في تاريخ كندا، بما في ذلك سرقة شراب القيقب في عامي 2011 و 2012 حيث سرق اللصوص 9600 برميل من شراب القيقب بقيمة تتراوح بين 15 و20 مليون دولار، من مستودع بالقرب من كيبيك.