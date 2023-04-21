الخارجية الروسية: تصريح ستولتينبرج حول ضم أوكرانيا إلى الناتو تهديد لأمن أوروبا

أكدت متحدثة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن تصريح سكرتير "الناتو" ينس ستولتينبيرج، حول انضمام أوكرانيا للحلف خطير ويهدد الأمن الأوروبي برمته.

وقالت زاخاروفا - في بيان اوردته قناة روسيا اليوم الاخبارية اليوم الجمعة - إن "الناتو" حدد لنفسه هدفا هزيمة روسيا في أوكرانيا، وحرض كييف على النزاع وقدم لها الوعود بأنه من الممكن بعد انتهاء النزاع قبولها في الحلف.

وأوضحت زاخاروفا أن مثل هذه التصريحات يمكن أن تؤدي للانهيار النهائي للنظام الأمني ​​الأوروبي، كما وصفت زيارة ستولتنبرج غير المعلنة إلى كييف يوم أمس الخميس بأنها محاولة "لإحياء النقاشات حول احتمال انضمام أوكرانيا إلى "الناتو".

وكان ستولتنبرج قد أكد خلال زيارته هذه، أن أوكرانيا ستنضم في نهاية المطاف إلى عضوية الحلف، ليرد الكرملين ويشدد على صواب قرار روسيا إطلاق عمليتها العسكرية في أوكرانيا، وحرمان الأطلسي من أي أحلام له هناك على حساب أمن روسيا القومي.